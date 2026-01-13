Sueca inicia el procés per a dissenyar la seua Agenda Urbana per a un desenvolupament més sostenible

L’Ajuntament de Sueca inicia l’elaboració de la seua Agenda Urbana per a un desenvolupament sostenible
El procés aposta per la participació ciutadana i defineix accions concretes en urbanisme, mobilitat, recursos naturals i cohesió social
L’Ajuntament de Sueca ha posat en marxa el procés per a elaborar la seua Agenda Urbana, un pla estratègic que proposarà accions concretes per a millorar la qualitat de vida de la ciutadania, adaptant el municipi als reptes del futur i potenciant el seu desenvolupament econòmic, social i ambiental, segons ha indicat Sergi Tomás, regidor de l’Agència de Desenvolupament Local (ADL). A més, l’Agenda servirà com a eina de captació de fons per al finançament de projectes de transformació local.
L’Agenda Urbana, finançada pel Ministeri d’Habitatge i Agenda Urbana, funcionarà com a palanca per a complir els compromisos de l’Agenda 2030 de Nacions Unides, especialment l’ODS 11 sobre ciutats sostenibles, inclusives, segures i resilients. Les accions derivades promouran cohesió social, preservació del territori i un millor comportament davant els reptes del canvi climàtic.
El disseny de l’Agenda Urbana passarà per diverses etapes: partint d’un diagnòstic del municipi, es traçarà una estratègia que definisca un pla d’acció local amb propostes sobre urbanisme sostenible, mobilitat eficient, gestió de recursos naturals i conservació del patrimoni, entre altres objectius.
La participació ciutadana serà clau per a aconseguir una Agenda legítima i inclusiva, que tinga en compte les necessitats i punts de vista de tota la població. Durant el procés s’involucrarà la ciutadania general, associacions veïnals, persones de totes les edats i col·lectius vulnerables.
L’Ajuntament anima tots els veïns i veïnes a participar en este projecte col·lectiu, construint en cooperació el futur de Sueca a través del qüestionari disponible.