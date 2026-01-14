Alzira inicia les obres de la faixa perimetral de protecció contra incendis al Respirall

L’Ajuntament d’Alzira inicia les obres de la faixa perimetral de protecció al Respirall per reduir el risc d’incendis forestals i protegir les vivendes de la zona.
La intervenció inclou la gestió de vegetació combustible i es duu a terme després que els propietaris no compliren amb les obligacions de prevenció, amb un pressupost de 76.600 euros i una durada prevista de vuit setmanes.
L’Ajuntament d’Alzira ha començat aquesta setmana les tasques d’obertura i adequació de la faixa perimetral de la urbanització del Respirall, una actuació clau per a reforçar la seguretat de les vivendes i la població en una zona que limita amb sòl forestal i presenta alt risc d’incendi.
Aquesta intervenció és la segona dins del programa d’execució subsidiària impulsat pel consistori per a urbanitzacions i nuclis habitat prioritari al Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals d’Alzira, després de finalitzar els treballs de la faixa de la urbanització del Racó.
Les obres consistiran en la reducció i gestió de la vegetació combustible en l’entorn immediat de la urbanització, amb l’objectiu de crear una franja de discontinuïtat que dificulte la propagació del foc i facilite les tasques d’extinció en cas d’incendi forestal. La durada prevista de les tasques és d’aproximadament vuit setmanes, depenent de les condicions meteorològiques.
L’actuació ha estat licitada per un import estimat de 76.600 euros, corresponent a l’execució d’aquesta infraestructura preventiva de protecció col·lectiva en una zona d’interfície urbanoforestal.
Aquesta execució subsidiària es duu a terme després que els propietaris no compliren amb les obligacions de prevenció dins del termini legal i una vegada constatat, mitjançant inspeccions tècniques, que els treballs requerits no s’havien realitzat majoritàriament.
L’Ajuntament assumeix aquesta actuació seguint la normativa vigent en matèria de prevenció d’incendis forestals, amb l’objectiu de garantir la seguretat de les persones, les vivendes i el patrimoni natural, especialment davant l’augment del risc associat a l’emergència climàtica.
L’alcalde d’Alzira, Alfons Domínguez, responsable de la Regidoria d’Emergència Climàtica, ha demanat a la ciutadania comprensió i paciència per les possibles molèsties que puguen ocasionar les obres, destacant que “treballem per a millorar la seguretat de les persones i dels nuclis habitats del nostre municipi”.