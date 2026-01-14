Barrachina destaca una inversió rècord de 29 milions per impulsar el relleu generacional al camp

Barrachina destaca una inversió rècord de 29 milions d’euros per afavorir el relleu generacional al camp valencià.
Les ajudes, que poden arribar fins a 80.000 € per a joves agricultors, es tramiten a través de les Oficines Comarcals Agràries i es complementen amb inversions en infraestructures de regadiu a la Vega Baixa.
El conseller d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca, Miguel Barrachina, ha visitat l’Oficina Comarcal Agrària (OCA) de la Vega Baixa, destacant la inversió rècord de 29 milions d’euros impulsada per la Generalitat per afavorir el relleu generacional al camp valencià.
Dades clau de la convocatòria:
- La OCA de la Vega Baixa ha tramitat 44 sol·licituds de joves i nous agricultors dins d’una convocatòria autonòmica amb 677 sol·licituds.
- Les ajudes poden arribar fins a 80.000 € per a joves de 18 a 40 anys i fins a 70.000 € per noves incorporacions fins a 56 anys.
- A la província d’Alacant, aquestes ajudes sumen més de 6,1 milions d’euros.
Barrachina ha ressaltat la importància de les OCA com a porta d’entrada dels agricultors i ramaders a l’Administració i eina clau per acompanyar-los en els seus projectes de vida al medi rural.
A més, ha recordat el compromís amb la Vega Baixa mitjançant la inversió en infraestructures de regadiu, amb més de 56 milions d’euros mobilitzats, dels quals 46 milions ja estan executats o en execució.
Segons el conseller, “defensar el relleu generacional, invertir en aigua i donar suport als qui treballen la terra és defensar la Vega Baixa i l’agricultura valenciana”.