El conseller d’Agricultura destaca el sector vitivinícola com a motor econòmic i exportador de la Comunitat Valenciana

El conseller d’Agricultura destaca el sector vitivinícola com a motor econòmic, exportador i generador d’ocupació a la Comunitat Valenciana.
La viticultura valenciana combina tradició, innovació i enoturisme, amb un impacte social i territorial significatiu en municipis rurals i un superàvit comercial superior a 240 milions d’euros.
El conseller d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca, Miguel Barrachina, ha posat en valor la fortalesa econòmica, social i territorial del sector vitivinícola de la Comunitat Valenciana durant la seua visita a la bodega Casa Sicilia, a Novelda.
Barrachina ha subratllat que es tracta d’un sector estratègic, tant per la seua capacitat exportadora com per la creació d’ocupació i el seu paper en la cohesió del territori. “La qualitat, la tradició i la innovació expliquen l’increment proper al 50 % de les exportacions del vi valencià en els últims anys”, ha assenyalat.
El sector genera un superàvit comercial superior a 240 milions d’euros i dona feina a més de 32.000 persones, entre ocupació directa i indirecta. Aproximadament el 64 % de la producció es destina a mercats internacionals, amb presència en més de 70 països.
La Comunitat Valenciana compta amb 231 bodegues inscrites en denominacions d’origen i indicacions geogràfiques protegides, amb un valor afegit brut superior a 1.885 milions d’euros anuals. En el cas de la DOP Alicante, el viñedo ocupa més de 10.600 hectàrees i engloba 44 bodegues certificades, mantenint activitat econòmica i població en zones rurals.
Durant la visita, el conseller ha destacat projectes innovadors que combinen viticultura, tecnologia i sostenibilitat, així com el paper de l’enoturisme com a element de diversificació econòmica, amb prop de 130.000 visitants anuals, que contribueixen a reforçar la imatge del vi valencià i a generar activitat complementària al medi rural.
Barrachina també ha remarcat la importància social del sector, present en el 35 % dels municipis valencians. En les localitats de menys de 30.000 habitants vinculades al vi, la població ha crescut un 16,2 % en les últimes dues dècades, molt per damunt de les zones sense activitat vitivinícola.
A més, el conseller ha posat l’accent en les mesures de suport aprovades a través de la Llei d’Acompanyament dels Pressupostos de 2025, que han suposat rebaixes de més del 60 % en més de 50 taxes vinculades a l’anàlisi del vi, incloent proves com grau alcohòlic, acidesa total o metanol.
Barrachina ha conclòs: “El vi no és només un producte agrícola. És ocupació, és exportació i és territori. On hi ha vinyes, hi ha activitat econòmica i famílies que poden continuar vivint en la seua terra”.