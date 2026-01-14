Festa de Sant Antoni a Carlet

Carlet es prepara per a celebrar la Festa de Sant Antoni Abat, una jornada que combina tradició, devoció i estima pels animals.
Veïns i visitants podran gaudir del passacarrer, la benedicció dels animals i activitats que reforcen la història i la cultura local.
Carlet es prepara per a celebrar : la Festa de Sant Antoni Abat, patró dels animals. L’acte tindrà lloc el diumenge 1 de febrer i està organitzat per la Federació Valenciana de la Festa de Sant Antoni Abat, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Carlet. Aquesta celebració combina tradició, devoció i amor pels animals, i és una oportunitat perquè la ciutadania participe en una jornada plena de cultura i història local.
La programació començarà a les 12:00 h amb la concentració de cavalls a l’esplanada del parc caní, on els participants podran preparar els animals i gaudir d’un ambient festiu i familiar. A les 12:30 h començarà el passacarrer, que recorrerà els carrers de la localitat fins a arribar a la plaça Salvador Giner, on es realitzarà la part central de la celebració.
En finalitzar la missa, tindrà lloc la tradicional benedicció dels animals, un moment carregat de simbolisme en què els animals participants reben la protecció espiritual del patró. És imprescindible que tots els animals porten la documentació i assegurança en vigor per poder participar, garantint així la seguretat de tots els assistents i animals.
La Festa de Sant Antoni és una de les manifestacions culturals més importants de Carlet, ja que recupera i manté vives tradicions ancestrals relacionades amb el món rural i la convivència amb els animals. Durant aquesta jornada, veïns i visitants tenen l’oportunitat de conèixer de prop els cavalls i altres animals, així com de participar en activitats que fomenten la convivència i la comunitat.
L’Ajuntament de Carlet anima tota la ciutadania a participar i gaudir d’una jornada que uneix història, cultura i estima pels animals, reforçant la importància de la tradició en la vida del municipi. Aquesta celebració no sols té un caràcter lúdic i religiós, sinó que també és un recordatori de la relació històrica entre la població i el món rural que ha marcat la identitat local al llarg dels anys.