La coca saginosa de Carlet: bé de rellevància local immaterial

La coca saginosa de Carlet, reconeguda com a bé de rellevància local immaterial, destaca per la seua tradició i vincle amb la identitat del municipi.
El Forn Juan Peiró prepara aquesta delícia diàriament, amb cues de fins a dues hores en Setmana Santa per la seva gran demanda
L’any 2025 va tancar a Carlet amb un regal de Nadal per a tota la ciutadania: l’estimada coca saginosa, dolç de llarga tradició al municipi, era declarada bé de rellevància local immaterial per reconéixer la seua importància en la construcció de la identitat del poble.
Al Forn Juan Peiró de Carlet es preparen coces tots els dies. I és que esta delícia està tan demandada que en Setmana Santa es formen cues de fins a dos hores.