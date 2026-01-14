RIBERA
TELEVISIÓ

La Generalitat alerta sobre una convocatòria falsa d’ajudes per la DANA que pretén enganyar la ciutadania

La Generalitat alerta sobre una convocatòria falsa d’ajudes per la DANA que circula entre associacions i ciutadans, advertint que no és oficial ni fiable.

Les ajudes reals es publiquen només al DOGV i a les webs oficials, i es recorda que mai es tramiten per WhatsApp.

València, 14 de gener de 2026.- La Generalitat Valenciana ha denunciat la circulació d’una convocatòria falsa d’ajudes per la DANA que està arribant a diverses associacions i entitats amb el títol “Comunicado oficial para los ciudadanos afectados por la DANA”.

Tot i portar un membre del govern autonòmic, aquesta no és una convocatòria oficial i el seu objectiu és enganyar els ciutadans. La Generalitat ha recordat que mai tramita ajudes a través de WhatsApp, com indica el fals document, i que tampoc és la Advocacia de la Generalitat l’òrgan competent en aquests tràmits, tot i que el seu nom s’hagi utilitzat en el comunicat.

Totes les ajudes oficials de la Generalitat es publiquen amb transparència a través del Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) i en les pàgines web oficials, on es detallen clarament els llocs de presentació de documents i els terminis. En el cas concret de les ajudes relacionades amb la DANA, tota la informació està recollida a la web específica: https://aciara.gva.es/es/.

La Generalitat ha anunciat que investigarà l’origen del document fals i exercirà les mesures judicials oportunes per protegir la ciutadania i evitar fraus.

    RELACIONAT

    ® Grup Televisio 2022.
    Tots els drets reservats