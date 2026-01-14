La Generalitat alerta sobre una convocatòria falsa d’ajudes per la DANA que pretén enganyar la ciutadania

La Generalitat alerta sobre una convocatòria falsa d’ajudes per la DANA que circula entre associacions i ciutadans, advertint que no és oficial ni fiable.
Les ajudes reals es publiquen només al DOGV i a les webs oficials, i es recorda que mai es tramiten per WhatsApp.
València, 14 de gener de 2026.- La Generalitat Valenciana ha denunciat la circulació d’una convocatòria falsa d’ajudes per la DANA que està arribant a diverses associacions i entitats amb el títol “Comunicado oficial para los ciudadanos afectados por la DANA”.
Tot i portar un membre del govern autonòmic, aquesta no és una convocatòria oficial i el seu objectiu és enganyar els ciutadans. La Generalitat ha recordat que mai tramita ajudes a través de WhatsApp, com indica el fals document, i que tampoc és la Advocacia de la Generalitat l’òrgan competent en aquests tràmits, tot i que el seu nom s’hagi utilitzat en el comunicat.
Totes les ajudes oficials de la Generalitat es publiquen amb transparència a través del Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) i en les pàgines web oficials, on es detallen clarament els llocs de presentació de documents i els terminis. En el cas concret de les ajudes relacionades amb la DANA, tota la informació està recollida a la web específica: https://aciara.gva.es/es/.
La Generalitat ha anunciat que investigarà l’origen del document fals i exercirà les mesures judicials oportunes per protegir la ciutadania i evitar fraus.