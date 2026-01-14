RIBERA
Més de 270 víctimes de violència sobre la dona accedeixen a un lloc de treball en 2025

Més de 270 dones víctimes de violència masclista han aconseguit feina el 2025 gràcies als programes d’inserció sociolaboral de la Generalitat.

Els itineraris combinant formació, orientació i acompanyament laboral promouen autonomia econòmica, protecció i prevenció de la revictimització, amb el suport de convenis amb entitats especialitzades.

València, 14 de gener de 2026.- La vicepresidenta primera i consellera de Vivenda, Ocupació, Joventut i Igualtat, Susana Camarero, ha destacat que més de 270 dones víctimes de violència masclista han aconseguit un lloc de treball a través dels itineraris d’inserció sociolaboral impulsats pel Comissionat per a la Lluita contra la Violència sobre la Dona, en col·laboració amb entitats socials especialitzades.

Dades clau del programa:

  • Més de 900 dones han participat en programes d’orientació, formació i acompanyament laboral des de mitjans de 2024.
  • Convenis amb entitats com Fundación Adecco, Centre d’Estudis Adams, Fundación ECCA Social, Fundación Integra i Atende.
  • L’objectiu és combinar protecció, autonomia econòmica i prevenció de la revictimització, garantint una sortida sostenible de la violència.

Segons Camarero, la inserció laboral és part d’una política integral de suport a les víctimes: cada contracte aporta autonomia, seguretat i menor risc de retorn a l’entorn de violència.

El Consell ha reforçat els recursos amb:

  • Increment del 40 % del pressupost per a l’atenció a víctimes.
  • Actualització i gestió dels Centres Dona.
  • Obertura de nous Centres de Crisi 24 hores a les tres províncies, inclòs el nou centre d’Elx.

Camarero ha subratllat que aquests resultats mostren la consolidació del model d’inserció sociolaboral com la política més eficaç per garantir autonomia i protecció de les dones.

