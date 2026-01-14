Onada de robatoris de cítrics a la Plana Baixa: més de 36.000 quilos de Clemenvillas sostrets a Betxí

La Unió Llauradora alerta d’una onada de robatoris de cítrics a la comarca de la Plana Baixa i reclama més vigilància durant la campanya de recol·lecció en totes les zones productores de la Comunitat Valenciana.
En els últims dies, s’han registrat robatoris a dues finques de Betxí, on s’han sostret uns 36.000 quilos de la varietat Clemenvilla, una mandarina que actualment té bons preus en el mercat. La collita prevista per a aquesta varietat és un 55% més baixa que la passada, amb només 10.600 tones en tota la província de Castelló, fet que fa que cada robatori minve considerablement la rendibilitat dels productors.
Segons LA UNIÓ, el descens de collita i l’alça dels preus fa que els cítrics siguen encara més atractius per als delinqüents, per la qual cosa cal un major control i vigilància per part de les forces de seguretat de l’Estat, policies locals i guarderies rurals municipals.
L’organització traslladarà aquests fets a la Subdelegació del Govern i sol·licitarà una coordinació reforçada dels efectius policials, especialment del Grup ROCA, durant la campanya de recol·lecció. LA UNIÓ demana també un reforç de recursos humans i materials, amb mètodes innovadors per a prevenir i perseguir aquests delictes, ja que només un de cada quatre robatoris al camp valencià es resol; de 1.333 robatoris coneguts en 2024, només es van esclarir 327 (24,5%).
A més, LA UNIÓ insta a perseguir el comerç de mercaderia robada, ja que “si algú furta és perquè algú li ho compra”. Així mateix, demana inspeccionar comerços i magatzems sospitosos de comercialitzar productes sostrets.
Finalment, l’organització reclama facilitar i agilitzar la presentació de denúncies per part dels productors, que sovint desisteixen d’interposar-les per la complexitat administrativa o la sensació d’impunitat. Carles Peris, secretari general de LA UNIÓ, recorda que “és fonamental que es denuncie sempre per a tenir dades reals del problema i poder buscar solucions efectives”.