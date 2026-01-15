RIBERA
TELEVISIÓ

Albalat de la Ribera recupera la tradició de les coques de Sant Antoni amb un taller intergeneracional

Albalat de la Ribera recupera la tradició de les coques de Sant Antoni amb un taller intergeneracional obert a tot el poble.

La iniciativa fomenta la transmissió de coneixements entre generacions i reforça els llaços comunitaris i el patrimoni cultural local.

Albalat de la Ribera manté viva una de les seues tradicions més dolces amb motiu de la Festa de Sant Antoni: l’elaboració de les coques típiques del poble. Una costum arrelada que, després d’uns anys en desús, s’ha recuperat gràcies a la implicació del veïnat i de les associacions locals, amb l’objectiu que no es perda amb el pas del temps.

Estes coques, que antigament es feien a les cases per celebrar Sant Antoni, formen part del patrimoni gastronòmic i cultural d’Albalat. Per això, enguany s’ha organitzat un taller d’elaboració obert a tot el poble, pensat tant per a grans com per a xiquets. Una activitat intergeneracional que permet transmetre els coneixements i secrets de la recepta tradicional de manera pràctica i participativa.

Durant el taller, les persones participants aprenen pas a pas el procés d’elaboració: des de la preparació de la massa fins a la cocció final, sempre seguint les indicacions de les persones majors del poble, que són les que han conservat la recepta al llarg dels anys. Els més menuts, a més, descobreixen d’on venen estes tradicions i la importància de conservar-les.

Des de l’organització destaquen que esta iniciativa no sols busca recuperar una recepta, sinó també reforçar els llaços entre generacions i posar en valor les arrels del poble. Una manera de fer festa, de compartir i d’assegurar que les coques de Sant Antoni continuen sent una senya d’identitat d’Albalat de la Ribera durant molts anys més.

    RELACIONAT

    ® Grup Televisio 2022.
    Tots els drets reservats