Albalat de la Ribera recupera la tradició de les coques de Sant Antoni amb un taller intergeneracional obert a tot el poble.
La iniciativa fomenta la transmissió de coneixements entre generacions i reforça els llaços comunitaris i el patrimoni cultural local.
Albalat de la Ribera manté viva una de les seues tradicions més dolces amb motiu de la Festa de Sant Antoni: l’elaboració de les coques típiques del poble. Una costum arrelada que, després d’uns anys en desús, s’ha recuperat gràcies a la implicació del veïnat i de les associacions locals, amb l’objectiu que no es perda amb el pas del temps.
Estes coques, que antigament es feien a les cases per celebrar Sant Antoni, formen part del patrimoni gastronòmic i cultural d’Albalat. Per això, enguany s’ha organitzat un taller d’elaboració obert a tot el poble, pensat tant per a grans com per a xiquets. Una activitat intergeneracional que permet transmetre els coneixements i secrets de la recepta tradicional de manera pràctica i participativa.
Durant el taller, les persones participants aprenen pas a pas el procés d’elaboració: des de la preparació de la massa fins a la cocció final, sempre seguint les indicacions de les persones majors del poble, que són les que han conservat la recepta al llarg dels anys. Els més menuts, a més, descobreixen d’on venen estes tradicions i la importància de conservar-les.
Des de l’organització destaquen que esta iniciativa no sols busca recuperar una recepta, sinó també reforçar els llaços entre generacions i posar en valor les arrels del poble. Una manera de fer festa, de compartir i d’assegurar que les coques de Sant Antoni continuen sent una senya d’identitat d’Albalat de la Ribera durant molts anys més.