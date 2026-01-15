AVA-ASAJA xifra en 340 milions les pèrdues del sector agrari valencià en un any “molt difícil”

AVA-ASAJA xifra en 340 milions les pèrdues del sector agrari valencià en un any marcat per adversitats climàtiques, plagues i competència deslleial.
Els agricultors i ramaders anuncien noves mobilitzacions per reclamar mesures que asseguren rendibilitat i equitat en les importacions.
La Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) ha quantificat en 340 milions d’euros les pèrdues del sector agrari i ramader de la Comunitat Valenciana durant el 2025, un any marcat per adversitats climàtiques, la lenta reconstrucció després de la DANA, l’augment dels costos de producció, plagues i malalties, així com per la competència deslleial de les importacions de tercers països, els danys rècord de la fauna salvatge, els robatoris i unes polítiques europees que asfixien la rendibilitat de les explotacions.
Segons el president de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, el sector afrontarà mobilitzacions pròximes el 20 de gener a Estrasburg, convocada pel COPA-COGECA, i el 29 de gener a València, dins del calendari de protestes conjuntes d’ASAJA, COAG i UPA a nivell nacional.
Pel que fa a les pèrdues climàtiques, els temporals de pedrisco i les pluges persistents van provocar 150 milions d’euros de danys, amb més del 30% de les parcel·les i infraestructures encara pendents de recuperació. En termes de rendibilitat, els preus en origen van generar pèrdues addicionals de 40 milions, mentre que els gastos van augmentar un 7% i els preus percebuts van baixar un 1%, afectant principalment cítrics, uva per vi i cava, arròs, cebes, patates, sandia, algarroba, olivera, cereals, tòfona, porcí, oví-caprí, cunicultura i apicultura.
Les plagues i malalties van suposar unes pèrdues de 60 milions, afectant especialment cítrics, caquis, ametlles i arròs. La ramaderia va patir un any negre amb brots de gripe aviària, dermatosi nodular contagiosa (DNC), llengua blava i Newcastle, i la detecció de porcs senglars morts per PPA a Catalunya va impactar els preus del porc.
La fauna salvatge va causar 60 milions de pèrdues, amb un increment de 10 milions respecte a 2024, mentre que els robatoris es van mantenir en 30 milions.
AVA-ASAJA critica les decisions de la Comissió Europea, com el retall del 22% de les ajudes de la PAC, l’ampliació del acord amb Ucraïna, els aranzels amb EUA i la mesura de la Xina al sector porcí, i el processament del tractat amb Mercosur, que no es va ratificar per reticències de França i Itàlia.
De cara a 2026, el sector continuarà amb protestes per reclamar reciprocitat en les importacions, simplificació burocràtica i polítiques agràries que garanteixin rendibilitat digna als productors valencians.