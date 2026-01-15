Barrachina destaca una inversió de 4,2 milions per millorar la competitivitat i sostenibilitat de les explotacions ramaderes

Barrachina destaca les ajudes de 4,2 milions per impulsar la competitivitat i sostenibilitat de les explotacions ramaderes.
El Consell aposta per la ramaderia extensiva com a motor econòmic, social i ambiental del territori.
El conseller d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca, Miguel Barrachina, ha subratllat el compromís del Consell amb la ramaderia extensiva i la indústria càrnia valenciana durant la seua visita al Matadero d’Oriola, una infraestructura clau per al manteniment de l’activitat ramadera i la transformació agroalimentària a la Comunitat Valenciana.
Segons Barrachina, la ramaderia extensiva té una funció econòmica, social i ambiental essencial, ja que contribueix a la fixació de població al territori, a la prevenció d’incendis forestals i al manteniment del paisatge rural.
El conseller ha recordat la convocatòria d’ajudes dotada amb 4,2 milions d’euros per a la millora de la competitivitat i sostenibilitat de les explotacions ramaderes, destinada a finançar inversions en instal·lacions i maquinària, eficiència energètica, bioseguretat, benestar animal, així com la incorporació de solucions digitals i millores en connectivitat. El termini per acollir-se a aquestes ajudes finalitza el 30 de gener de 2026.
Barrachina ha recordat que el Consell està impulsant una estratègia de suport a la ramaderia extensiva amb mesures de simplificació administrativa, suport econòmic i inversions, ja que “defensar la ramaderia extensiva és defensar el territori, l’ocupació rural i un model productiu compatible amb el medi ambient”.
Durant la visita, el conseller ha destacat el Matadero d’Oriola com un exemple d’indústria agroalimentària sostenible, amb un creixement mitjà anual del 18%, certificacions en benestar animal i qualitat alimentària, inversions en energies renovables i orientació cap a l’exportació i nous mercats.
A més, Barrachina ha anunciat que es treballa en millores de les línies d’ajuda per al sector càrnic, permetent augmentar la intensitat de les ajudes fins al 80% en inversions mediambientals i al 65% en inversions productives, reforçant així la sostenibilitat i competitivitat del sector.