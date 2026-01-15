Cullera llança el programa “Cullera Natura” amb rutes senderistes gratuïtes

L’Ajuntament de Cullera i l’associació Xino-Xano han posat en marxa el programa “Cullera Natura”, un calendari de rutes senderistes mensuals gratuïtes que combina salut, natura i patrimoni cultural.
Les eixides tindran lloc l’últim diumenge de cada mes fins a juny de 2026 i estan pensades per a tots els públics, amb l’objectiu de fomentar l’activitat física i el contacte amb la natura.
Les rutes permetran descobrir espais emblemàtics del municipi, com la senda de la Lloma, l’Estany, el Castell, l’Abric Lambert, els punts més elevats de la muntanya i els arrossars característics de la zona, així com el patrimoni cultural de Cullera.
La primera ruta serà el 25 de gener per la senda de la Lloma, incloent una visita guiada a la defensa antiaèria del Far, posant en valor el seu interès històric i patrimonial. La resta de cites seran els 22 de febrer, 29 de març, 26 d’abril, 31 de maig i 28 de juny.
Amb aquest programa, Cullera busca promoure la salut, la sostenibilitat i la difusió del patrimoni cultural, oferint una proposta d’oci actiu i de qualitat per a residents i visitants.