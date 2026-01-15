El projecte “Canya a la canya” utilitza fotografia aèria per controlar el geotèxtil i la canya invasora al riu Xúquer

El projecte “Canya a la canya” utilitza fotografia aèria per controlar la canya invasora i gestionar el geotèxtil al riu Xúquer.
La iniciativa crea un corredor verd de 75 km, recupera vegetació autòctona i genera ocupació verda i sostenible per al territori.
El Consorci de la Ribera i la Fundació Limne continuen amb el projecte “Canya a la canya”, amb l’objectiu de crear un gran corredor verd de 75 km entre Sumacàrcer i la desembocadura del Xúquer a Cullera. La iniciativa inclou:
- Gestió de la canya invasora mitjançant control aeri del geotèxtil, que facilita el seguiment del rizoma i la planificació de noves actuacions.
- Recuperació de vegetació autòctona, retirada de materials obstructius i transformació de cultius abandonats en espais fluvials.
- Estabilització de les vores del riu i generació d’un ús públic sostenible per a ciutadania i turisme responsable.
El corredor verd abasta 124.358 m² i travessa els municipis de Sumacàrcer, Antella, Gavarda, Alberic, Benimuslem, Alzira, Algemesí, Albalat de la Ribera, Polinyà de Xúquer, Sueca, Riola, Fortaleny i Cullera.
El projecte compta amb el suport de la Fundación Biodiversidad del MITECO dins del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU.
A causa dels danys ocasionats per la DANA de 2024, les actuacions es prolongaran tres mesos més, garantint la continuïtat amb el programa EmpleaXúquer, que fomenta ocupació verda amb la contractació de 16 restauradors ecològics i 5 agents de la natura, a més de formació gratuïta per a persones en situació d’atur.
Així, el projecte no només contribueix a la conservació del riu Xúquer i la reducció del risc d’inundacions, sinó també a la creació d’ocupació local i sostenible.