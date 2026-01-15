Paiporta intensifica les obres de reconstrucció del Pont de l’Estació mantenint el trànsit obert

Paiporta intensifica la reconstrucció del Pont de l’Estació garantint el trànsit obert durant les obres.
El projecte inclou carrils per a vehicles, voreres ciclopeatonals i reforç estructural per millorar seguretat i durabilitat.
L’Ajuntament de Paiporta ha intensificat les obres de reconstrucció del Pont de l’Estació, una infraestructura clau per a la mobilitat del municipi, després de completar les actuacions al Pont Nou.
Durant les obres, el pont romandrà obert al trànsit, amb dos carrils de circulació, un per sentit, amb l’objectiu de garantir els accessos al municipi i minimitzar les molèsties a la ciutadania. Només es preveuen talls puntuals durant l’asfaltatge, que seran comunicats amb antelació.
Detalls del projecte:
- Dos carrils de circulació (un per sentit).
- Dues voreres, una d’elles d’ús ciclopeatonal, com al Pont Nou.
- Reforç complet de l’estructura per millorar la seguretat i durabilitat del pont.
Les obres formen part del pla de reconstrucció després de la DANA, impulsat per l’Ajuntament i finançat pel Govern d’Espanya a través del Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible, amb una inversió aproximada de 1,5 milions d’euros dins dels prop de 9 milions destinats a ponts i passarel·les del municipi.
Paral·lelament, avancen les obres de la nova passarel·la ciclopeatonal, i la intervenció al Pont Vell començarà quan estiga operativa la nova passarel·la, garantint la connexió entre ambdues parts del municipi.
L’alcalde Vicent Císcar ha destacat que les obres es planifiquen de manera esglaonada per assegurar accessos operatius i mobilitat fluida, mentre que el regidor Alejandro Sánchez ha remarcat la coordinació amb la Policia Local per adaptar el trànsit a cada fase i facilitar els desplaçaments diaris.