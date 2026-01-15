Pérez Llorca aposta per abandonar la polarització i la crispació per millorar la vida dels espanyols

Pérez Llorca defensa el diàleg i la unitat per superar la polarització i la crispació política a Espanya.
El president recorda el llegat de Manuel Broseta i subratlla la importància de la democràcia i la llibertat per a les generacions futures.
El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha defensat que els polítics han de deixar enrere la polarització política que divideix la societat i apostar pel diàleg, l’entesa i la unitat.
Això ho ha assenyalat durant l’ofrena floral pel XXXIV aniversari de l’assassinat del catedràtic Manuel Broseta a mans d’ETA, destacant el llegat del professor en la defensa de la democràcia, la llibertat i la convivència.
Pérez Llorca ha subratllat que, en aquella època de gran confrontació política, els dirigents van saber prioritzar els acords i el diàleg amb l’objectiu de millorar la vida dels ciutadans i consolidar valors com la democràcia i la llibertat.
Dirigit als joves, el president ha recordat que Espanya va pagar un preu molt alt per aconseguir plena llibertat i democràcia, i que el país continua sent un exemple a seguir per a altres nacions, com és el cas de Veneçuela avui dia.
Finalment, ha insistit que Espanya ha de continuar sent un mirall dels valors democràtics i de llibertat que ha representat històricament.