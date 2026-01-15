Pérez Llorca reclama major control en frontera i en origen per garantir la igualtat de condicions en les importacions

LA UNIÓ convoca una tractorada a Madrid per defensar el sector agrari valencià davant de les dificultats econòmiques i les polítiques perjudicials.
Els llauradors i ramaders alerten de la crisi del camp, la manca de rendibilitat i la necessitat de garantir la sobirania alimentària.
El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha reclamat al Govern d’Espanya un major control tant en frontera com en origen perquè els productes que arriben al país ho facen amb totes les garanties i en igualtat de condicions amb els productes espanyols i valencians.
Aquesta petició es va fer després d’una trobada amb representants del sector agrari, entre ells AVA-Asaja, La Unió, Asaja Alacant, CC-PV-COAG, UPA-PV i la Federació de Cooperatives Agroalimentàries de la Comunitat Valenciana, on es va analitzar l’acord entre la Unió Europea i Mercosur.
Pérez Llorca ha demanat que els tècnics del Govern espanyol es desplacen als països d’origen per certificar que els productes es produeixen amb la mateixa professionalitat i dedicació que els agricultors valencians, així com la incorporació de clàusules de salvaguarda reforçades, clàusules mirall i reciprocitat. Aquestes demandes seran traslladades als eurodiputats del PP i dels altres grups, per aconseguir un compromís ferm en defensa del sector agrari i ramader valencià.
A més, el president ha anunciat una campanya de promoció dels productes valencians, en col·laboració amb la Conselleria d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca, així com la promoció de la marca de productes europeus, destacant la importància que els consumidors coneguen l’origen i les garanties sanitàries dels productes que consumeixen.
Pérez Llorca ha reafirmat el compromís del Govern valencià amb els agricultors i ramaders, amb la defensa de l’aigua i dels productes locals davant dels possibles efectes de l’acord UE-Mercosur.