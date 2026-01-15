RIBERA
TELEVISIÓ

Torna Sentim les Llibreries: l’amic invisible de les llibreries valencianes

La iniciativa literària arriba a la seua setena edició per fomentar el comerç local i l’hàbit lector.

Les llibreries poden inscriure’s fins al 24 de gener i els lectors ho podran fer a partir del 2 de febrer.

Sentim les Llibreries enceta setena edició. Esta iniciativa, nascuda al 2020 com un joc literari, té l’objectiu de donar suport a les llibreries valencianes de proximitat, a través d’un amic invisible en què els lectors i lectores s’inscriuen al formulari web, expliquen els seus gustos i trien la llibreria on volen participar.

Les llibreries poden inscriure’s fins al 24 de gener i el període d’inscripcions per al públic general començarà el 2 de febrer.

    RELACIONAT

    ® Grup Televisio 2022.
    Tots els drets reservats