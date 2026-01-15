RIBERA
Una quinzena de dones participen al taller El Pont de l’Empatia de Benimodo

La Biblioteca de Benimodo acull el primer taller de l’any del cicle ‘Juntes fem Comarca’.

L’activitat promou l’empatia i la reflexió sobre la violència de gènere i l’acompanyament entre dones.

La Biblioteca de Benimodo ha acollit el primer taller de l’any dins del cicle ‘Juntes fem Comarca’.

En esta ocasió, l’Agència d’Igualtat i Convivència de la Mancomunitat de la Ribera Alta ha organitzat una activitat baix el nom ‘El pont de l’empatia’ per reflexionar sobre la violència de gènere i sobre la manera d’escoltar, acompanyar i no jutjar a les nostres amigues, familiars i veïnes.

