Barrachina exigeix al Govern central la “suspensió immediata de la nova normativa que ofega el sector pesquer”

El conseller denuncia que la nova normativa europea genera càrrega burocràtica i posa en risc la flota artesanal valenciana.
Barrachina reclama la suspensió immediata del Diari Electrònic a Bord i defensa la sostenibilitat i competitivitat del sector pesquer.
El conseller d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca, Miguel Barrachina, ha denunciat la “desconnexió amb la realitat” del Govern central davant l’aplicació sense matisos de la nova normativa europea sobre control pesquer, que el sector valencià considera una “càrrega burocràtica excessiva” i que posa en risc la viabilitat de la flota de petita escala.
Barrachina s’ha reunit amb les tres federacions de confraries de pescadors de la Comunitat Valenciana per analitzar l’impacte real de l’entrada en vigor del nou Diari Electrònic a Bord (DEA), i ha exigit al Ministeri competent:
- La suspensió immediata de les mesures més rígides de la normativa.
- L’aplicació de la moratòria anunciada per adaptar els requisits a la realitat mediterrània.
Entre les mesures més problemàtiques hi ha:
- La comunicació 2,5 hores abans de l’arribada a port amb detall de captures, impossible de complir per la proximitat dels caladors.
- Declaració de totes les espècies capturades, eliminant el mínim anterior de 50 kg.
- Geolocalització obligatòria dels vaixells de 12 a 15 metres d’eslora.
Segons el conseller, aquestes exigències són “traves burocràtiques absurdes” que no milloren el control, però sí generen increment de costos, pèrdua de temps i risc de sancions injustes.
Barrachina ha recordat que la pesca valenciana és majoritàriament artesanal, sostenible i de petita escala, i que compleix amb les exigències mediambientals i de traçabilitat. Una aplicació rígida del DEA podria provocar:
- Amarre de vaixells
- Pèrdua d’ocupació
- Substitució del peix local per importacions de tercers països amb menys exigències
L’any passat, el sector pesquer valencià va capturar 12,8 milions de quilos de peix, amb un valor en llotja de 69,5 milions d’euros, demostrant la seua importància econòmica i social.
Suport i inversió de la Generalitat
El Consell reforça les polítiques de suport directe al sector, amb una inversió de 6 milions d’euros en 2026 per a la modernització d’infraestructures pesqueres i llotges, un increment històric que garanteix la continuïtat i competitivitat del sector.
Barrachina ha conclòs: “Exigim al Govern d’Espanya que defenga el sector pesquer valencià a Europa, que complisca els compromisos anunciats i no es limite a traslladar normes que ofeguen els nostres mariners i posen en perill el seu futur”.