Cooperativa La Vall de la Casella: del camp a la taula

Trenta anys apostant pel consum responsable, els productes locals i els preus justos.
Venda directa i canals curts per portar aliments frescos del camp a la taula.
En el seu 30é aniversari, la Cooperativa La Vall de la Casella continua apostant pel consum responsable i conscient. Al llarg d’estes tres dècades, la cooperativa ha consolidat un model de venda basat en productes locals a preus justos.
Els productes es poden adquirir a la seua botiga, on també trobem un espai per a fruites, verdures i hortalisses que, tot i no complir els criteris estètics habituals del mercat, continuen sent aptes per al consum.
L’oferta inclou igualment farina i ous ecològics, tot distribuït mitjançant venda directa i canals curts de comercialització, un sistema que redueix intermediaris i manté la frescor dels aliments, enviant-los directament del camp a casa.