Cooperativa La Vall de la Casella: visitem un camp de navelines

Un projecte agroecològic amb 30 anys d’experiència al servei de productors i consumidors.
La navelina, protagonista de l’inici de la temporada de la taronja en finques familiars.
La Cooperativa La Vall de la Casella d’Alzira compleix 30 anys al servei de l’agroecologia valenciana. Este projecte va nàixer amb l’objectiu de produir sense contaminar, respectant i beneficiant alhora productors i consumidors.
Els agricultors que formen part de la cooperativa són productors familiars, amb xicotetes finques conduïdes de forma tradicional i artesanal.
Visitem un camp de navelines, una varietat que marca l’inici de la temporada de la taronja .