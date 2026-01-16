El Consell impulsa la actualització del PATRICOVA i reforça les restriccions urbanístiques en zones de risc

L’actualització del pla reforça restriccions urbanístiques i adapta la prevenció d’inundacions als escenaris climàtics recents.
El Consell suma habitatge, cultura i turisme a les iniciatives del Pla Endavant per potenciar la resiliència social i econòmica.
El Consell ha ratificat la revisió del Pla d’Acció Territorial de caràcter sectorial sobre Prevenció del Risc d’Inundació a la Comunitat Valenciana (PATRICOVA) amb l’objectiu d’actualitzar la cartografia d’inundació després dels episodis de pluges extremes registrats en els últims anys, especialment en àmplies zones de la província de València. Així ho ha anunciat el portaveu del Consell i conseller d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca, Miguel Barrachina, qui ha destacat que “les riuades recents posen de manifest que els escenaris climàtics han canviat i que cal adaptar les eines de planificació territorial a una realitat més exigent”.
Barrachina ha subratllat que revisar el PATRICOVA és clau per reduir riscos, protegir vides i minimitzar els danys socials, econòmics i urbanístics en el futur.
Pla Endavant
La Generalitat té previst activar 60 noves iniciatives del Pla Endavant durant el primer trimestre de 2026:
- 16 centrades en medi ambient
- 14 en teixit empresarial
- 14 dirigides a les persones
- 2 en infraestructures
- 1 en ordenació territorial
Aquestes mesures se sumaran a les 170 ja existents, de les quals 142 estan en marxa i 28 completades, demostrant el compromís del Consell amb la recuperació social, econòmica i ambiental després de les riuades.
Habitatge
A proposta de la Vicepresidència Primera i Conselleria d’Habitatge, s’ha autoritzat una subvenció de 3,5 milions d’euros a la Societat Anònima Municipal Actuacions Urbanes de València (AUMSA) per a la promoció de 75 habitatges de lloguer social a València, dins del Pla Vive i del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.
El Consell també ha reduït l’Impost de Transmissions Patrimonials del 10 % al 6 % per a joves, amb un estalvi de 33 milions d’euros per a 9.000 famílies. A més, s’han concedit avals a 16.000 joves per facilitar l’accés a la seva pròpia vivenda.
Cultura i Turisme
El Consell ha aprovat un conveni amb l’Ajuntament d’Alacant per desenvolupar activitats culturals destinades a menors hospitalitzats al Hospital General Universitari Doctor Balmis, vigent fins al 31 de desembre de 2026, sense cost per a la Generalitat.
També s’han autoritzat convenis amb Turisme Comunitat Valenciana i els ajuntaments de Callosa de Segura i Olocau del Rey per integrar-los a la Xarxa Tourist Info, millorant l’atenció al visitant i promovent la oferta turística local.
Nombraments
Finalment, el Consell ha aprovat el nomenament d’Andrés Balfagó Monteagudo com a director general de Coordinació dels Serveis de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament de la Comunitat Valenciana.