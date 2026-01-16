RIBERA
Gavarda se bolca en la celebració de Sant Antoni en un cap de setmana de tradició i convivència

Gavarda celebra Sant Antoni amb tradició, música i participació ciutadana.

Dos dies de festes, fogueres, processons i activitats per a tots els públics.

Gavarda es prepara per a viure un dels caps de setmana més esperats de l’any amb la celebració de les festes en honor a Sant Antoni, una cita arrelada a la identitat del municipi que transforma els carrers en espais de trobada, convivència i tradició compartida.

Les festes comencen aquesta mateixa nit a la plaça de l’Ajuntament amb la tradicional sopar de coces de panceta, un acte popular que dóna el tret d’eixida a un programa per a tots els públics. Posteriorment, els veïns completaran el muntatge de la foguera al ritme de la macrodiscomòbil KAMPAL, omplint el centre de música i ambient festiu.

L’alcalde, Vicent Mompó, ha destacat l’esforç col·lectiu que fa possibles aquestes festes: “Sant Antoni no és només una festa, és una expressió del que som com a poble. Darrere de cada acte hi ha moltes hores de treball i compromís per part dels Tonis, que són l’ànima de la celebració”.

Dissabte, dia gran

  • 8.00 h: Despertà
  • 12.00 h: Gran cagà del burro a la plaça de l’Ajuntament
  • 16.00 h: Partida de pilota
  • 16.30 h: Cavalcada infantil

A la tarda-nit:

  • 19.30 h: Encesa de fogueres al nucli històric
  • 20.00 h: Fogueres del Barri
  • 20.30 h: Fogueres principals a la plaça de l’Ajuntament amb la colla de dolçainers i tabaleters La Burra Parda
  • Distribució de carn per al sopar popular
  • 00.00 h: actuació de l’orquestra Mónaco

L’alcalde subratlla la importància de la participació ciutadana i el suport al comerç i hostaleria local, que contribueixen a dinamitzar Gavarda durant aquests dies.

Diumenge

  • 11.30 h: Solemne missa en honor a Sant Antoni a càrrec de la Unió Musical de Gavarda, seguida del repartiment dels panets beneïts i una mascletà.
  • 15.00 h: Parc infantil a la plaça de l’Ajuntament
  • 18.00 h: Benedicció tradicional dels animals a la plaça de l’Església
  • 19.30 h: Processó i entrà en honor a Sant Antoni, posant el punt final a un cap de setmana marcat per la tradició, la participació i la convivència.

Mompó conclou: “Sant Antoni converteix l’espai públic en un lloc de trobada real. Durant aquests dies, les places i carrers compleixen la seva funció essencial: reunir generacions diferents al voltant d’una mateixa tradició, reforçant vincles i fent poble

