Gavarda se bolca en la celebració de Sant Antoni en un cap de setmana de tradició i convivència

Gavarda celebra Sant Antoni amb tradició, música i participació ciutadana.
Dos dies de festes, fogueres, processons i activitats per a tots els públics.
Gavarda es prepara per a viure un dels caps de setmana més esperats de l’any amb la celebració de les festes en honor a Sant Antoni, una cita arrelada a la identitat del municipi que transforma els carrers en espais de trobada, convivència i tradició compartida.
Les festes comencen aquesta mateixa nit a la plaça de l’Ajuntament amb la tradicional sopar de coces de panceta, un acte popular que dóna el tret d’eixida a un programa per a tots els públics. Posteriorment, els veïns completaran el muntatge de la foguera al ritme de la macrodiscomòbil KAMPAL, omplint el centre de música i ambient festiu.
L’alcalde, Vicent Mompó, ha destacat l’esforç col·lectiu que fa possibles aquestes festes: “Sant Antoni no és només una festa, és una expressió del que som com a poble. Darrere de cada acte hi ha moltes hores de treball i compromís per part dels Tonis, que són l’ànima de la celebració”.
Dissabte, dia gran
- 8.00 h: Despertà
- 12.00 h: Gran cagà del burro a la plaça de l’Ajuntament
- 16.00 h: Partida de pilota
- 16.30 h: Cavalcada infantil
A la tarda-nit:
- 19.30 h: Encesa de fogueres al nucli històric
- 20.00 h: Fogueres del Barri
- 20.30 h: Fogueres principals a la plaça de l’Ajuntament amb la colla de dolçainers i tabaleters La Burra Parda
- Distribució de carn per al sopar popular
- 00.00 h: actuació de l’orquestra Mónaco
L’alcalde subratlla la importància de la participació ciutadana i el suport al comerç i hostaleria local, que contribueixen a dinamitzar Gavarda durant aquests dies.
Diumenge
- 11.30 h: Solemne missa en honor a Sant Antoni a càrrec de la Unió Musical de Gavarda, seguida del repartiment dels panets beneïts i una mascletà.
- 15.00 h: Parc infantil a la plaça de l’Ajuntament
- 18.00 h: Benedicció tradicional dels animals a la plaça de l’Església
- 19.30 h: Processó i entrà en honor a Sant Antoni, posant el punt final a un cap de setmana marcat per la tradició, la participació i la convivència.
Mompó conclou: “Sant Antoni converteix l’espai públic en un lloc de trobada real. Durant aquests dies, les places i carrers compleixen la seva funció essencial: reunir generacions diferents al voltant d’una mateixa tradició, reforçant vincles i fent poble”