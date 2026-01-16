Controlat l’incendi en una nau abandonada de Carlet que va obligar a desallotjar cinc cases

Els bombers del Consorci de València van intervenir la nit de dijous en un incendi industrial a Carlet, que afectava les instal·lacions d’una serradora abandonada.
L’avís es va rebre a les 21:20 hores i es van mobilitzar huit dotacions de bombers d’Alzira, Silla, Catarroja, i bombers voluntaris de Vallada, amb sergent, cap de sector i oficial.
Les tasques d’extinció es prolongaren durant diverses hores a causa de la càrrega de combustible existent en l’interior de l’edifici.
Per precaució es van desallotjar cinc vivendes del mateix carrer, ja que hi havia risc d’esfondrament dela nau cap a la via pública. Finalment, tal com s’havia previst, part de l’estructura va col·lapsar. No obstant, no hi van haver danys personals.
A hores d’ara, l’incendi està totalment controlat. Els veïns i veïnes han pogut tornar a les seues cases una vegada garantida la seguretat de la zona.