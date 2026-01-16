LA UNIÓ alerta que la falta de relleu generacional al camp és conseqüència de la baixa rendibilitat i mercats injustos

LA UNIÓ alerta que el relleu generacional al camp no avança per la baixa rendibilitat i els mercats injustos.
L’organització reclama mesures estructurals, preus justos i una PAC ben finançada per garantir el futur del sector agrari.
LA UNIÓ Llauradora i Ramadera ha valorat negativament les mesures anunciades pel president del Govern, Pedro Sánchez, sobre el relleu generacional, advertint que són insuficients si no s’aborden les causes estructurals que dificulten la rendibilitat del sector agrari.
L’organització assenyala que la falta de relleu generacional és fruit de:
- Mercats que no funcionen per als productors
- Polítiques que afebleixen el model agrari europeu
- Preus injustos en origen i competència deslleial derivada d’acords comercials com l’UE-Mercosur sense controls efectius.
Segons LA UNIÓ, mesures com elevar del 6% al 10% els fons destinats a joves en la PAC no significaran més diners reals per al sector si es fa a costa d’altres agricultors en un context de pressupostos estancats. L’organització adverteix que això enfronta generacions i debilita la base productiva.
Altres factors destacats són la necessitat de:
- Garantir seguretat jurídica i estabilitat dels mercats
- Promoure una PAC forta, comuna i ben finançada
- Frenar l’especulació i la concentració de terres
- Garantir infraestructures, serveis públics i reconeixement social en zones rurals.
LA UNIÓ subratlla que el relleu generacional no es resol amb anuncis, sinó amb decisions valentes: preus justos, protecció a les fronteres, PAC sense retallades i un model agrari que permeti viure dignament del treball al camp.
L’organització recorda que aquestes reivindicacions formen part de les mobilitzacions recents, com la del 18 de desembre a València i la tractorada prevista a Madrid l’11 de febrer, i reclama a les autoritats europees, espanyoles i valencianes decisions estructurals que garanteixin un futur real per a les noves generacions al sector agrari.