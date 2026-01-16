Torrent signa amb Generalitat un protocol pioner per impulsar la reconstrucció després de la DANA

El protocol activa Plans Especials Urbanístics per garantir habitatge i sòl industrial segur.
L’acord busca reconstruir Torrent de manera més resilient i amb oportunitats econòmiques.
L’Ajuntament de Torrent i la Generalitat Valenciana han firmat un protocol de col·laboració per a accelerar la reconstrucció del municipi després dels greus danys provocats per la DANA d’octubre de 2024. L’acord ha sigut subscrit per l’alcaldessa de Torrent, Amparo Folgado, i el conseller de Medi Ambient, Infraestructures, Territori i Recuperació, Vicente Martínez Mus.
El protocol permet activar dos Plans Especials Urbanístics de Reconstrucció (PEUR), una eina prevista en la Llei 2/2025 per a donar una resposta ràpida a situacions d’emergència. Un dels plans estarà destinat a generar sòl residencial segur per a la construcció de vivendes, mentre que l’altre permetrà reubicar els polígons industrials afectats per les inundacions en zones lliures de risc.
El conseller ha destacat que l’objectiu és “reconstruir millor”, apostant per sòl industrial i residencial en llocs segurs, ben connectats i adaptats a la nova realitat climàtica, i ha remarcat l’agilitat amb què Torrent ha sabut activar este instrument urbanístic excepcional.
Per la seua banda, l’alcaldessa ha subratllat que l’acord dona garanties reals per a recuperar activitat econòmica, protegir l’ocupació i oferir noves oportunitats d’habitatge, evitant que empreses i veïnat hagen d’abandonar el municipi.
Després de la firma, representants de la Generalitat i de l’Ajuntament han visitat el polígon industrial Mas del Jutge, un dels més afectats per la DANA, on han pogut comprovar la necessitat d’actuar amb solucions estructurals i a llarg termini.