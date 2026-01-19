Blue Monday: és el tercer dilluns de gener el dia més trist de l’any?

El Blue Monday, un concepte publicitari que pretén ser el “dia més trist de l’any”
Moltes persones perceben més estrès i melancolia al gener, tot i la falta de base científica de la teoria
El Blue Monday és el terme utilitzat per designar el “dia més trist de l’any”, generalment el tercer dilluns de gener. Este concepte naix l’any 2005 com a part d’una campanya publicitària d’una companyia de viatges que volia explicar la caiguda de reserves durant el mes de gener. Per donar-li suport, es va crear una fórmula matemàtica desenvolupada pel psicòleg Cliff Arnall, que incloïa variables com el clima, els deutes de Nadal o la motivació en relació als propòsits d’any nou. Una fórmula àmpliament criticada per considerar que no té un fonament científic real.
No obstant, la campanya va tindre èxit perquè en part respon al sentir general de la població durant el mes de gener. Després de les festes nadalenques, moltes persones experimenten la tornada a la rutina laboral, un augment de l’estrés, a més de la dificultat d’adaptar-se als horaris de treball. A això s’afegeixen canvis en els hàbits alimentaris i els efectes del clima hivernal, ja que la falta de llum solar contribueix al Trastorn Afectiu Estacional, que es manifesta amb fatiga i melancolia.
Hem eixit al carrer per comprovar si la gent coneix què és el Blue Monday i si el tercer dilluns de gener és realment el dia més trist de l’any.