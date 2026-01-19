Catadau rep llum verda al projecte del col·lector per a evitar inundacions a la zona nord

Catadau impulsa el col·lector de la zona nord per a previndre inundacions
L’obra, finançada pel Ministeri, recollirà aigües pluvials i reduirà el risc en una de les àrees més afectades per la DANA
El municipi de Catadau ha rebut l’autorització definitiva del Ministeri de Política Territorial i Memòria Democràtica per a executar el projecte del col·lector de la carrer Verge del Carme i la zona nord de la localitat, una obra clau per a previndre inundacions.
Amb esta conformitat, l’Ajuntament inicia els tràmits de licitació i execució d’una actuació que compta amb un pressupost d’1.025.808 euros, finançat íntegrament pel Ministeri a través del Comissionat Especial per a la Reconstrucció pels danys de la DANA.
El col·lector permetrà recollir les aigües pluvials de la zona de l’Algamer i desviar-les cap al Regaixo, reduint de manera significativa el risc d’inundacions en una de les àrees més castigades pels episodis de pluges intenses. El traçat discorrerà des de la intersecció de la Verge del Carme amb Pedro Juan Noverques, passant per la plaça de la Pau i el carrer Alzira, fins a la zona del Regaixo.
Esta actuació és considerada una de les més importants per a Catadau i suposa la primera d’una sèrie de projectes previstos a la zona nord, així com en altres punts del municipi afectats greument per la DANA, amb l’objectiu de millorar la seguretat i la resiliència davant futures inundacions.