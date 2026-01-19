Cullera activa un dispositiu preventiu davant l’avís taronja per temporal marítim

Cullera reforça la seguretat al litoral davant un temporal amb ones de fins a cinc metres
L’Ajuntament prohibeix l’accés als espigons i demana responsabilitat ciutadana davant l’avís taronja per fort onatge
L’Ajuntament de Cullera ha posat en marxa un dispositiu preventiu al litoral davant l’avís taronja per temporal marítim previst per a demà dimarts 20 de gener, que afectarà la costa valenciana amb fort onatge i condicions adverses.
Segons les previsions, el temporal podria generar ones de fins a 5 metres, motiu pel qual el consistori ha reforçat la protecció del litoral amb barreres d’arena en les zones més vulnerables, especialment a les platges del sud. També s’han protegit infraestructures com les torres de vigilància i les pèrgoles de bany assistit.
Com a mesura de seguretat, queda totalment prohibit l’accés als espigons, tant a la zona marítima com a la desembocadura del riu Xúquer. L’Ajuntament fa una crida a la responsabilitat ciutadana i demana no acostar-se a la costa ni actuar per curiositat davant el risc que suposa el fort onatge.
La previsió meteorològica inclou també un avís groc per pluges, per la qual cosa es recomana extremar les precaucions. Els serveis municipals i cossos d’emergència es mantindran en alerta i informaran de qualsevol novetat pels canals oficials. Davant qualsevol emergència, es recorda telefonar al 112 o contactar amb la Policia Local de Cullera.