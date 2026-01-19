Les obres d’ampliació del Barranc de la Casella d’Alzira podrien començar al 2027

Les obres d’ampliació del Barranc de la Casella a Alzira podrien començar al 2027
L’alcalde i la Confederació Hidrogràfica avancen en projectes per protegir la ciutat de futures inundacions i millorar la resiliència davant episodis com la DANA del 2024
L’alcalde d’Alzira, Alfons Domínguez, s’ha reunit amb el president de la Confederació Hidrogràfica, Miguel Polo, i l’adjunt a la presidència, Teodoro Estrela, per concretar l’avanç de les obres que protegeixen la ciutat contra les inundacions.
En este encontre s’ha donat compte de la situació dels quatre projectes en marxa relacionats directament amb Alzira, com el desviament del Barranc de Barxeta al Rius Xúquer, obra ja licitada, o la mota de protecció de Cogullada i la modificació de la confluència entre el Barxeta i el Casella, actuacions que es licitaran en febrer o març. Pel que fa a l’ampliació del Casella, s’espera que les obres es licitin a finals d’any i comencen al 2027.
L’alcalde també ha posat l’accent en altres actuacions necessàries per protegir les zones nord i oest davant una futura avinguda com la de la DANA d’octubre del 2024. Una d’estes obres, la mota de protecció des del Pont de José Pellicer fins al Carrefour, ja està contemplada en un contracte adjudicat al 2024. La CHX haurà d’estudiar-la per analitzar la seua viabilitat.
La reunió ha servit per confirmar la valoració de les al·legacions al Pla per a la recuperació i millora de la resiliència presentades per l’Ajuntament d’Alzira. Des de la Confederació, s’ha insistit que este Pla és un avanç del Pla de Gestió del Risc d’Inundacions, que s’aprovarà a finals de 2027 i inclourà moltes més actuacions a Alzira i altres municipis.
S’ha parlat de la visió de conca dels treballs de la Confederació i s’han presentat experiències d’emmagatzematge controlat en altres territoris, sacrificables en moments d’inundació amb indemnitzacions per a les persones afectades.
Finalment, la reunió ha servit per posar sobre la taula reivindicacions dels anys 80, com la millora de la permeabilització de l’autopista A-7, i resoldre dubtes sobre el Transvasament Xúquer-Vinalopó, que es fa amb l’aigua en excedent i mai des dels embassaments del sistema Xúquer.