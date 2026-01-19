Nota d’opinió d’Enrique Montalvá, segon tinent alcalde de l’Ajuntament d’Alzira UCIN

Gasolineres, amenaces i feminisme
En el seu article, Enrique Montalvá, segon tinent alcalde i portaveu d’UCIN a Alzira, critica durament un escrit de Natalia Enguix publicat al Levante-EMV, afirmant que no es tracta d’una defensa de les dones ni d’un crit contra la violència masclista, sinó d’una operació política disfressada de feminisme, basada en omisió de fets i manipulació del relat.
Segons Montalvá, Enguix utilitza el seu cas per intentar desestabilitzar el govern municipal, ocultant l’assetjament polític que, segons ell, ha exercit el partit Ens Uneix. Critica que la dirigent s’hi ha presentat sobtadament després de dos anys i mig sense aparèixer a l’Ajuntament, amb l’objectiu de capitalitzar políticament el conflicte, i subratlla que forçar trobades en una gasolinera és un comportament impropi de qualsevol actuació institucional.
El tinent alcalde cita literalment una frase atribuïda a Enguix: “en una setmana tú alcalde, i et duré al PP de l’orella” i la qualifica de veritable amenaça política, pròpia d’algú que creu que pot fer i desfer governs com si fossin fitxes d’un joc.
Montalvá també critica la comparació amb el cas de Nevenka Fernández, considerant-la una indecència intel·lectual, ja que no tot conflicte polític és violència masclista, i advertix que banalitzar el feminisme el converteix en una arma de destrucció política.
Finalment, defensa que la víctima ha estat protegida des del primer moment i que l’equip de govern va traslladar el cas a la Fiscalia, lamentant que, segons ell, Enguix no reconegui ni l’actuació judicial ni la pressió que ha patit el govern en minoria.