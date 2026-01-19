Nova exposició al MUMA: ‘L’art de les mans’ de Jordi Benavent

El MUMA acull “L’art de les mans”, retrospectiva de Jordi Benavent
L’exposició mostra ninots de falla, bustos, pintures i fotografies que repassen la trajectòria de l’artista alzireny
L’artista alzireny Jordi Benavent exposa l’obra de tota una vida al MUMA.
La nova exposició del museu, “L’art de les mans”, està dividida en les Sales Temporals I i II i acull ninots de falla, bustos, pintures, decorats i fotografies que repassen la trajectòria de Benavent, artista multidisciplinar format a la ciutat d’Alzira i que ha exportat a tot arreu allò que va aprendre a casa.