Sueca ofereix xarrades escolars per vetlar per la seguretat i benestar de l’alumnat

Sueca impulsa xarrades escolars per promoure la seguretat i el benestar de l’alumnat
La iniciativa, amb la UPCCA i la Guàrdia Civil, ofereix tallers sobre drogues, xarxes socials, assetjament i diversitat a diversos centres educatius
L’Ajuntament de Sueca, a través de la Unitat de Prevenció Comunitària de Conductes Addictives (UPCCA), ha organitzat xarrades impartides per la Guàrdia Civil dins del Pla Director per a la Convivència i Millora de la Seguretat en els Centres Educatius i els seus Entorns, una iniciativa del Ministeri de l’Interior. L’objectiu és prevenir riscos que afecten la seguretat i el benestar dels menors i joves.
Des de l’inici del curs escolar, la UPCCA ha mantingut reunions amb directors, caps d’estudi i orientadors dels centres escolars per facilitar la inscripció al Pla i detectar necessitats. Els tallers s’impartiran en IES Joan Fuster, CEIP Cervantes, CEIP Carrasquer, La Encarnación, Nostra Senyora de Fàtima, Escola Jardí de l’Ateneu, Salesianes, Uniana i Luis Vives, abordant temes com consum i tràfic de drogues, riscos d’internet i xarxes socials, assetjament escolar, bandes juvenils, racisme, intolerància, violència de gènere i discriminació sexual. En total, es realitzaran 79 tallers durant aquest primer trimestre per a l’alumnat de tercer cicle de Primària, ESO i FP Bàsica.
La regidora de Sanitat i responsable de la UPCCA, Carolina Torres, ha destacat la importància del treball coordinat entre UPCCA, Guàrdia Civil i centres educatius per transmetre informació als joves de manera accessible i assertiva, amb l’objectiu de dotar-los de recursos per prevenir conductes de risc.
Divendres passat es va oferir la segona xarrada, sobre «Consum i tràfic de drogues», als alumnes de tercer i quart d’ESO del col·legi Uniana, impartida per l’agent María del Mar Peña Calamardo i el capità Antonio Benavente Pérez, amb la presència de la regidora Carolina Torres.