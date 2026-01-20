Carlet es prepara per a viure la primera Matinal d’Exposició de Vehicles Clàssics Ciutat de Carlet

Carlet estrena la seva primera Matinal d’Exposició de Vehicles Clàssics amb motos i cotxes d’època
La iniciativa busca convertir-se en un punt de trobada per a aficionats al motor i dinamitzar la vida social de la ciutat
Els dies 24 i 25 de gener, Carlet acollirà la 1a Matinal d’Exposició de Vehicles Clàssics, una iniciativa pionera a la localitat organitzada pel Moto Club Carlet, que busca convertir-se en un punt de trobada per als amants del motor clàssic i dinamitzar la vida social i participativa de la ciutat amb una proposta oberta a tots els públics.
Programa de les jornades
- Dissabte 24 de gener (18:00 h): exposició de motos clàssiques al Mercat Municipal, acompanyada d’un “tardeo” remember. Els assistents podran contemplar una cuidada selecció de motos d’època que mostren l’evolució del vehicle al llarg del temps, mentre gaudeixen d’un ambient festiu.
- Diumenge 25 de gener (9:30 h): matinal d’exposició de vehicles clàssics, amb quasi un centenar de participants inscrits. Cotxes d’època ocuparan espais com el carrer Sant Bernat, les Germanes, la plaça Salvador Giner i el Mercat Municipal, convertint el centre de Carlet en un museu del motor a l’aire lliure.
Durant la jornada s’entregaran diversos reconeixements:
- Premi al vehicle més antic
- Premi al millor conservat
- Premi al més votat pel públic
- Premi a la col·lecció de motos més nombrosa
Així es posa en valor l’esforç i la passió dels participants.
L’alcaldessa de Carlet, Laura Sáez, ha assenyalat: “Convidem a tota la ciutadania i als aficionats al motor a formar part d’esta primera edició tan especial. Volem que siga una festa oberta, familiar i participativa, i que marque l’inici d’una cita que perdure en el temps”.