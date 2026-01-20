Les històries de vida i els reptes de la democràcia protagonitzaran les II Jornades de Memòria Democràtica de Cullera

Experts, activistes i acadèmics analitzaran a l’Auditori Municipal, els dies 30 i 31 de gener, els perills actuals per a la democràcia i els drets humans
Les jornades, d’accés lliure, abordaran la repressió franquista, l’activisme memorialista i els perills actuals del feixisme
Cullera acollirà els dies 30 i 31 de gener les II Jornades de Memòria Democràtica, una cita que reunirà experts, activistes i acadèmics per a reflexionar sobre les històries de vida marcades per la repressió franquista i analitzar els reptes i desafiaments actuals que afronten la democràcia i els drets humans.
L’Auditori Municipal serà l’escenari d’unes jornades obertes a la ciutadania, que combinen debat, divulgació i activisme memorialista. En esta segona edició participaran destacades veus del món acadèmic, judicial, periodístic i de l’activisme, fet que consolida Cullera com un espai de reflexió, debat i reivindicació al voltant de la memòria històrica, la democràcia, la justícia i els drets humans.
Les jornades, amb accés lliure i gratuït, estan organitzades per l’Ajuntament de Cullera, Cullera Laica i l’Associació de familiars de víctimes del franquisme de la fossa 146 de Paterna, amb la col·laboració de la Càtedra Ciutat de Cullera, l’Aula d’Història i Memòria de la Universitat de València, Acció Ciutadana contra la Impunitat del Franquisme, la Associació de Víctimes d’Alacant Bebés Furtats i Adopcions Irregulars, així com de les productores Stanbrook i Terra a la vista.
Sota el lema «Una mirada a la memòria històrica des d’un poble del País Valencià: Cullera», el programa s’articula al voltant de tres grans eixos: les històries de vida, la democràcia en perill i l’activisme contra l’oblit. L’objectiu és analitzar les conseqüències de la repressió franquista, els reptes actuals en matèria de justícia i reparació i la necessitat de preservar la memòria com a eina de defensa democràtica.
Programa
Les II Jornades de Memòria Democràtica s’iniciaran divendres 30 de gener amb una taula d’obertura en què es presentarà la publicació de les I Jornades. La vesprada estarà dedicada a les històries de vida, amb ponències centrades en la repressió de les dones valencianes, la figura de Maria Camilleri i Fuster, la memòria oral i gràfica de la Guerra Civil i els espais de memòria a Cullera.
Dissabte al matí, el debat se centrarà en la relació entre memòria i justícia, els reptes legals i normatius de la reparació històrica i la denúncia d’institucions repressives com el Patronat de Protecció a la Dona. També s’abordarà la banalització del feixisme i els perills que suposa per a les societats democràtiques actuals.
A la vesprada, les jornades posaran el focus en l’activisme memorialista, amb testimonis de la repressió i de la lluita contra l’oblit, així com reflexions sobre la resistència antifranquista, la memòria silenciada i el paper del cinema com a eina de denúncia i de transmissió de la memòria col·lectiva.
De manera paral·lela, el vestíbul de l’Auditori Municipal acollirà l’exposició «Queda inaugurat este pantà. Treballs forçats a Benagéber». Durant totes les jornades es podrà visitar gratuïtament el Refugi antiaeri del Mercat, i diumenge 1 de febrer s’oferiran visites guiades gratuïtes als refugis antiaeris i a la bateria defensiva del Far de Cullera.