AVA-ASAJA celebra l’aval del PE per sotmetre l’acord Mercosur a control jurídic

AVA-ASAJA celebra que el Parlament Europeu hagi aprovat sotmetre l’acord UE-Mercosur a control jurídic del TJUE, un pas que reforça la defensa dels agricultors valencians.
L’organització destaca que la mobilització del sector i la pressió política són clau per garantir igualtat de condicions i demana al Govern d’Espanya protecció per a cítrics, arròs, ramaderia i apicultura.
L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) valora com a pas fonamental l’aval del Parlament Europeu per sotmetre l’acord UE-Mercosur a control jurídic, només un dia després de la manifestació que AVA-ASAJA i la resta d’organitzacions agràries del COPA-COGECA van protagonitzar a Estrasburg davant de la Eurocambra.
Segons AVA-ASAJA, aquesta decisió és fruit també del paper actiu d’ASAJA Nacional des de la vicepresidència del COPA, impulsant les mobilitzacions celebrades a Brussel·les i Estrasburg. L’organització subratlla que només mitjançant organitzacions agràries fortes i organitzades és possible defensar els interessos del camp i aconseguir assoliments com aquest.
El Ple del Parlament Europeu va aprovar la sol·licitud per sotmetre a control jurídic l’acord UE-Mercosur mitjançant un dictamen del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE). Aquesta mesura permet avançar en l’anàlisi d’un acord que el sector agrari ha denunciat pel seu impacte econòmic, productiu i territorial, així com per les dubs jurídics i polítics que planteja.
El president nacional d’ASAJA, Pedro Barato, va assenyalar que la votació “reflecteix que existeixen dubtes reals sobre l’acord UE-Mercosur” i confia que el dictamen “serveixi per frenar la ratificació d’un acord clarament desequilibrat i perjudicial per als agricultors i ramaders europeus”.
AVA-ASAJA espera que aquest pas contribueixi a aturar un procés de ratificació que posa en risc la viabilitat de milers d’explotacions, especialment de cítrics, arròs, ramaderia i apicultura a la Comunitat Valenciana. L’entitat fa una crida al Govern d’Espanya per defensar clarament el sector agrari, garantint reciprocitat i condicions de competència justes.
El president d’AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, va destacar que “el treball reivindicatiu i la pressió permanent de les organitzacions agràries ha aconseguit un primer pas molt positiu. Que el Parlament haja decidit sol·licitar al TJUE que examine la negociació amb Mercosur és tremendament important. El fruit del nostre esforç està ací i cal continuar insistint”.
Quant a Castelló, el representant d’AVA-ASAJA José Vicente Guinot va afirmar: “No estem en contra dels acords comercials ni del lliure mercat, però volem igualtat de condicions per als productes castellonencs respecte a les importacions de països tercers. Estem satisfets amb la resolució i esperançats que siga un punt de partida positiu cap a un acord més equilibrat”.
Mobilitzacions futures
ASAJA, COAG i UPA mantenen la convocatòria de noves mobilitzacions entre el 26 i el 30 de gener, amb el 29 de gener com a ‘superdijous’, per seguir pressionant els representants polítics. AVA-ASAJA participarà en una gran manifestació a València el pròxim dijous 29 de gener, a la qual estan convidats productors, consumidors i entitats de la societat civil.