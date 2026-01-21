Barrachina defensa la investigació i el relleu generacional com a pilars d’una citricultura rendible i amb futur

Barrachina destaca la investigació i el relleu generacional com a claus per una citricultura valenciana rendible, competitiva i sostenible.
El conseller ressalta el paper de l’IVIA en noves varietats adaptades al mercat i al clima, i subratlla que innovació i joves són essencials per al futur del sector agrari.
El conseller d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca, Miguel Barrachina, ha defensat la investigació aplicada i el relleu generacional com a elements clau per garantir una citricultura competitiva i sostenible a la Comunitat Valenciana.
Durant la inauguració de la jornada “Noves varietats de cítrics”, organitzada amb l’Institut Valencià d’Investigacions Agràries (IVIA), Barrachina ha subratllat els reptes del sector: competència deslleial, canvi climàtic, plagues i malalties, i la necessitat de millorar la rendibilitat de les explotacions.
El conseller ha destacat el paper de l’IVIA en el desenvolupament de noves varietats de cítrics i patrons adaptats a les demandes del mercat i del camp, amb qualitat constant, resistència al estrés climàtic i reducció de costos. “La citricultura no es manté amb discursos, sinó amb eines concretes i resultats reals”, ha afirmat.
A més, Barrachina ha relacionat la innovació amb el relleu generacional, advertint que “sense rendibilitat no hi ha relleu, i sense joves no hi ha futur per al camp”. Ha reiterat el compromís de la Generalitat amb l’IVIA i la investigació agrària, amb un pressupost de 20 milions d’euros en 2025, per garantir que la ciència útil arribe del laboratori a la parcel·la i a l’agricultor.
“Defensar la citricultura valenciana és defensar el nostre territori, la nostra economia i el nostre mode de vida”, ha conclòs.