Camarero es reuneix a FITUR amb les Cambres de Comerç per impulsar l’ocupació juvenil

Reunió a FITUR per fomentar el talent jove en sectors clau com el turisme.
Camarero destaca la reducció de la temporalitat i el compromís del Consell amb l’ocupació juvenil.
La vicepresidenta primera i consellera de Vivenda, Ocupació, Joventut i Igualtat, Susana Camarero, ha destacat la importància de continuar avançant en els programmes de talent jove impulsats per les Cambres de Comerç, amb l’objectiu d’oferir noves oportunitats laborals a la joventut de la Comunitat Valenciana.
Camarero ha realitzat aquestes declaracions després de mantenir una reunió a la Fira Internacional de Turisme (FITUR) de Madrid amb el president de la Cámara de Comerç d’Alacant, Carlos Baño; la presidenta de la Cámara de Comerç de Castelló, Lola Guillamón; el director general de Turisme, Israel Martínez; i la directora general del Consell de Cambres de Comerç de la Comunitat Valenciana, Lourdes Soriano.
Durant l’encontre, la vicepresidenta ha destacat que aquests programes es centren especialment en sectors estratègics com el turisme, “un motor clau de l’economia valenciana”, recordant que un de cada sis llocs de treball a la Comunitat Valenciana es genera en aquest sector. També ha posat en valor que la temporalitat en el turisme s’ha reduït al voltant d’un 7 % anual, fet que reflecteix una evolució cap a una major estabilitat laboral.
Camarero ha afirmat que “apostar pel talent jove en sectors amb alta capacitat de generació d’ocupació és fonamental per oferir oportunitats laborals estables i de qualitat” i ha reafirmat el compromís del Consell de continuar col·laborant amb les Cambres de Comerç en el desenvolupament d’aquestes iniciatives.