Cullera, primera destinació turística accessible cognitivament d’Espanya

L’Ajuntament de Cullera i l’associació Asindown han llançat un projecte pioner que converteix la ciutat en la primera destinació turística d’Espanya amb accessibilitat cognitiva integral.
L’objectiu és fer que la ciutat sigui fàcil d’entendre per a totes les persones, eliminant barreres que dificulten l’orientació, la comprensió i la participació autònoma.
Segons l’alcalde Jordi Mayor, «no hi ha res més excloent que no comprendre on estàs, què t’ofereix un lloc o com gaudir-lo amb autonomia». L’accessibilitat cognitiva permet que els entorns, serveis i informació siguin comprensibles per a tothom, beneficiant no només persones amb discapacitat intel·lectual, sinó també majors amb declivi cognitiu, turistes estrangers, persones amb dificultats d’aprenentatge i qualsevol persona en situacions d’estrès o entorns complexos.
El projecte inclou un model integral que abasta planificació urbana, senyalització, hostaleria, oci, esdeveniments culturals i comunicació digital. Els materials turístics de Cullera, com follets, guies i mapes, ja han estat adaptats a lectura fàcil, validades per persones amb discapacitat intel·lectual, promovent així inserció laboral i reconeixement professional.
La iniciativa compta amb la participació activa d’entitats locals com ANEC, BALADRE i AFACU, assegurant que les solucions siguin útils i reals. Amb el lema “Cullera te lo pone fácil”, el projecte té un horitzó d’implantació de cinc anys i busca convertir la ciutat en un referent d’inclusió i excel·lència en el turisme nacional.