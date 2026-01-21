El Perelló presenta a FITUR 2026 la XIII Fira de la Tomaca, que se celebrarà del 5 al 7 de juny, destacant la qualitat del producte local i la tradició agrícola del municipi.
L’esdeveniment inclourà degustacions, showcookings i activitats culturals, consolidant-se com una cita de referència per promoure el turisme, l’economia i la identitat de la zona.
El Perelló ha presentat avui a la Fira Internacional de Turisme (FITUR) 2026 la XIII edició de la Fira de la Tomaca, un esdeveniment consolidat en el calendari gastronòmic i turístic de la Comunitat Valenciana. L’acte ha tingut lloc a l’estand de la Diputació de València i ha comptat amb la participació del regidor de Turisme, Joaquín Collado, el gerent de UNIPRO, Pablo Simeón, l’alcalde del municipi, José Codoñer, i el president de UNIPRO, David Pons.
La fira se celebrarà els dies 5, 6 i 7 de juny i, per tercer any consecutiu, es consolida com una cita imprescindible per posar en valor la tradició agrícola del municipi i la qualitat de la Tomaca del Perelló, reconeguda pel seu sabor, textura i excel·lència, resultat del treball de generacions d’agricultors i d’unes condicions naturals úniques.
Durant la presentació, s’ha destacat la importància de l’esdeveniment com a eina de promoció econòmica, turística i cultural, capaç d’atreure visitants de dins i fora de la Comunitat Valenciana. L’alcalde Codoñer ha assenyalat que “portar la Fira de la Tomaca a un aparador internacional com FITUR és fonamental per donar a conéixer una de les nostres principals senyes d’identitat. La tomaca forma part de la nostra història, de la nostra economia i del nostre territori, i la Fira ens permet mostrar al món tot el que representa El Perelló”.
La Fira no només homenatja el producte, sinó també el territori, els productors i la identitat del municipi, amb una edició que mantindrà una oferta gastronòmica i d’oci atractiva, combinant degustacions, showcookings, activitats culturals i espais de divulgació sobre el cultiu i la història de la tomaca.
Amb aquesta nova edició, El Perelló reafirma el seu compromís amb l’agricultura local, la sostenibilitat i el turisme de qualitat, consolidant la Fira com un aparador privilegiat per mostrar l’excel·lència d’un producte que ja és símbol del municipi.