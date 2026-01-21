FITUR 2026 arranca a Madrid com a gran aparador internacional del sector turístic

FITUR 2026 arranca a Madrid convertint-se en un aparador internacional clau per al turisme, amb professionals, empreses i destinacions de tot el món.
La fira posa el focus en innovació, digitalització i sostenibilitat, oferint un espai per promocionar ofertes turístiques, establir contactes i analitzar les tendències i reptes del sector.
La Fira Internacional de Turisme (FITUR) 2026 ha iniciat hui una nova edició a Madrid, reafirmant-se com una de les cites més rellevants del calendari turístic internacional.
Durant diversos dies, el recinte firal acull milers de professionals del sector, representants institucionals, empreses i destinacions procedents de tot el món, convertint-se en un espai clau per a l’intercanvi d’idees, la promoció i la generació d’oportunitats de negoci.
FITUR 2026 posa especial èmfasi en la innovació, la transformació digital i la sostenibilitat com a pilars fonamentals del turisme del futur. Les noves tecnologies, la intel·ligència artificial aplicada al sector, així com les estratègies orientades a un model turístic més responsable i respectuós amb el territori, centren bona part de les presentacions i activitats programades.
Les diferents destinacions aprofiten la fira per a donar a conéixer la seua oferta turística, reforçar la seua projecció internacional i establir contactes amb operadors, agents de viatges i inversors. A més, FITUR es consolida com un fòrum de debat on s’analitzen les principals tendències del sector, els nous hàbits dels viatgers i els reptes que afronta el turisme en els pròxims anys.
Amb aquesta nova edició, FITUR es confirma com un esdeveniment estratègic per a la dinamització del sector turístic, impulsant la competitivitat, la col·laboració públic-privada i el desenvolupament econòmic de les destinacions participants.