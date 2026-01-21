LA UNIÓ celebra l’enviament de l’acord UE-Mercosur al TJUE com a primer èxit

LA UNIÓ celebra que el Parlament Europeu hagi enviat l’acord UE-Mercosur al TJUE, frenant temporalment la seua ratificació i donant resposta a les reivindicacions del sector agrari valencià.
L’organització ressalta la importància de la pressió política i les mobilitzacions, i anuncia noves accions, inclosa una tractorada a Madrid l’11 de febrer, per defensar un acord més just.
LA UNIÓ Llauradora i Ramadera es mostra satisfeta després que el Parlament Europeu decidira remetre l’acord UE-Mercosur al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), paralitzant temporalment la ratificació del pacte comercial signat dissabte passat.
L’organització considera que es tracta d’una petita victòria, ja que els europarlamentaris, amb el seu vot (334 a favor, 324 en contra i 11 abstencions), han donat la raó a les demandes dels llauradors i ramaders valencians, denunciant que l’acord no respectava els procediments interns.
LA UNIÓ agraeix el suport dels europarlamentaris i el treball de pressió dut a terme tant a Brussel·les com a través de mobilitzacions al carrer, incloent tractorades i protestes, i recalca que la decisió és temporal. El Parlament Europeu no podrà votar sobre l’acord fins que el TJUE emeta la seua opinió, un procés que pot trigar entre 18 i 24 mesos.
El secretari general de l’organització, Carles Peris, ha assenyalat que continuaran amb el calendari de manifestacions i concentracions, inclosa la pròxima tractorada a Madrid el 11 de febrer, per defensar uns acords més justos per al sector agrari valencià i europeu.