L’Ajuntament de Sueca, junt amb UPCA i la Guàrdia Civil, posa en marxa xarrades per a l’alumnat

L’Ajuntament de Sueca, junt amb UPCA i la Guàrdia Civil, inicia xarrades per a l’alumnat sobre seguretat, prevenció de conductes de risc i salut.
Les sessions combinen teoria i dinàmiques participatives per fomentar hàbits responsables i conscienciar els joves en la presa de decisions.
L’Ajuntament de Sueca, en col·laboració amb l’Unitat de Prevenció de Conductes Addictives (UPCA) i la Guàrdia Civil, ha iniciat una sèrie de xarrades dirigides a l’alumnat dels centres educatius del municipi. L’objectiu d’aquesta iniciativa és informar i conscienciar els joves sobre temes relacionats amb la seguretat, la prevenció de conductes de risc i la salut, promovent hàbits responsables i actius entre la població escolar.
Les sessions, que es realitzaran durant els pròxims mesos, combinen informació teòrica amb dinàmiques participatives per a fomentar la reflexió i el debat entre l’alumnat. L’Ajuntament destaca la importància d’aquestes activitats com a part de la política local de prevenció i educació en valors, amb la implicació de professionals especialitzats i de les forces de seguretat.
Aquesta col·laboració entre institucions municipals, educatives i forces de seguretat reforça el compromís de Sueca amb la formació i la protecció dels més joves, oferint-los eines per a prendre decisions responsables i conscients en el seu dia a dia.