Polinyà del Xuquer adapta la celebració de Sant Sebastià a causa de la pluja

La festa de Sant Sebastià a Polinyà del Xuquer s’adapta a la pluja, amb algunes activitats ajornades al diumenge vinent.
Malgrat el mal temps, els veïns van gaudir de diversos actes i podran participar completament en les activitats pendents, mantenint viu l’esperit festiu i la tradició local.
Ahir dimarts 20 de gener, Polinyà del Xuquer va iniciar la celebració de la festa de Sant Sebastià, una de les festivitats més arrelades i esperades del calendari local. Tot i la il·lusió i la participació dels veïns, algunes activitats programades van haver de ser ajornades al pròxim diumenge a causa de la pluja que va afectar la jornada.
Malgrat les condicions meteorològiques, els veïns van poder gaudir d’alguns actes que es van celebrar amb normalitat, mantenint l’esperit festiu i la tradició que caracteritza aquesta festivitat. L’ajuntament ha comunicat que les activitats ajornades es traslladaran a diumenge vinent, de manera que tothom tindrà l’oportunitat de participar-hi i gaudir completament de la festa.
La celebració de Sant Sebastià inclou una combinació d’actes religiosos, tradicionals i socials que fomenten la convivència i el sentiment de comunitat entre els veïns. Aquest ajornament no ha fet més que reforçar les ganes de participar-hi i de recuperar els actes pendents en la nova data, assegurant que ningú es perdi la festa.
L’alcaldia i els organitzadors agraeixen la comprensió de la ciutadania i animen a tothom a participar diumenge vinent, amb l’objectiu de gaudir plenament de les activitats que són part de la història i la identitat de Polinyà del Xuquer.