Alzira inaugura la primera reunió de l’Associació de Persones Majors

Alzira estrena la primera reunió de l’Associació de Persones Majors per fomentar la participació i el benestar
L’encontre serveix com a punt de trobada per presentar activitats i iniciar la consolidació de l’associació
Hui, divendres 22 de gener, a les 18:00 h de la vesprada, s’ha celebrat la primera reunió de la Associació de Persones Majors d’Alzira a la Casa de la Cultura de la localitat.
Durant l’encontre, els assistents han tractat diversos temes importants, com ara informar sobre els objectius i finalitats de l’associació, l’elecció de càrrecs dins de la junta, així com presentar propostes i activitats que es desenvoluparan pròximament per fomentar la participació, la convivència i el benestar de les persones majors del municipi.
L’acte ha servit també com a primer punt de trobada per a la comunitat de majors d’Alzira, oferint-los un espai per compartir idees i inquietuds i contribuir al creixement i consolidació de l’associació.
Segons els organitzadors, aquesta reunió és només el primer pas d’un projecte que pretén unir, dinamitzar i donar veu a les persones majors de la localitat, amb activitats culturals, socials i de lleure adaptades a les seues necessitats i interessos