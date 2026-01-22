AVA-ASAJA demana a la CE i al Consell que respecten la voluntat del PE i no activin provisionalment l’acord de Mercosur

AVA-ASAJA insta la CE i el Consell a respectar la decisió del Parlament Europeu i no aplicar provisionalment l’acord UE-Mercosur
L’organització denuncia riscos jurídics i econòmics per al sector agrari i reclama que el TJUE decideixi sobre la legalitat del tractat
L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) reclama a la Comissió Europea (CE) i al Consell que respecten la voluntat expressada pel Parlament Europeu (PE), que ahir va votar a favor de sol·licitar un dictamen al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) sobre la legalitat de l’acord UE-Mercosur, i que no s’active de manera provisional la part comercial del tractat mentre dura el procés judicial.
En línia amb ASAJA Nacional, l’associació presidida per Cristóbal Aguado considera que:
“Aplicar provisionalment l’acord malgrat la decisió del Parlament suposaria desvirtuar una resolució democràtica adoptada per una Cambra clarament dividida, evidenciant l’existència de dubtes jurídics i polítics de fons sobre l’acord”.
L’organització subratlla que el pronunciament del Parlament:
- No és simbòlic
- Ha de ser respectat per la resta d’institucions comunitàries
- Forçar l’aplicació provisional del tractat mentre el TJUE analitza la seva legalitat només incrementaria la desconfiança del sector agrari i dels ciutadans cap a la Unió Europea.
Respecte a la votació del PE, Aguado ha assegurat:
“Estem en contra de tots els europarlamentaris que van votar en contra de portar l’acord de Mercosur al TJUE, siguin del partit que siguen, i estem agraïts amb els que van votar a favor perquè es van posar del costat dels agricultors i ramaders. El que importa no són les paraules, sinó els fets. Les votacions demostren la posició real que prenen davant el sector agrari. Abans d’obeir els seus partits, els europarlamentaris es deuen als ciutadans, i la majoria social rebutja un tractat comercial sense garanties adequades, mal equilibrat i que perjudica el camp. Ens mereixem més respecte”.
AVA-ASAJA també posa en valor la mobilització unitària del camp europeu en les últimes setmanes, amb concentracions a Brussel·les i Estrasburg, que han aconseguit situar el debat sobre Mercosur al centre de l’agenda política comunitària.
A més, l’organització manifesta la seva preocupació per les declaracions de la vicepresidenta executiva de la Comissió Europea, Teresa Ribera, favorables a una possible aplicació provisional del tractat, ja que no atenien els dubtes jurídics ni les preocupacions del sector agrari.
AVA-ASAJA insisteix que no es tracta de bloquejar el comerç, sinó de garantir seguretat jurídica i respecte institucional, i reclama que sigui el TJUE qui determine el futur de l’acord UE-Mercosur.