Cullera presenta un nou projecte hoteler alineat amb el turisme del futur: un glamping sostenible i integrat en el territori

El projecte, promogut per Cullera Resorts SL, s’ubicarà al Marenyet i estarà conformat per barraques bioclimàtiques integrades en un paisatge agrícola i marítim

ECO.Hotel Glamping tindrà capacitat per a 528 persones i una inversió aproximada de 24 milions d’euros

Cullera farà un pas endavant en la diversificació i modernització de la seua oferta turística amb el desenvolupament d’un nou establiment hoteler basat en la sostenibilitat, la integració paisatgística i les experiències autèntiques en contacte amb la naturalesa.

Es tracta de l’ECO.Hotel Glamping, un projecte innovador presentat a FITUR, que neix amb la voluntat de restaurar el paisatge agrícola en desús i generar un impacte positiu a nivell econòmic, social i ambiental.

El projecte, promogut per Cullera Resorts SL, s’ubicarà al Marenyet, a la zona sud de la desembocadura del riu Xúquer, i es concep com un hotel de 4 estrelles format per unitats d’allotjament singulars tipus villas, a més d’un ampli programa de serveis turístics i recreatius.

L’ECO.Hotel Glamping respon a les tendències actuals del turisme, que aposten per la reconnexió amb la naturalesa, el benestar, la sostenibilitat i el turisme regeneratiu. Entre els seus principals objectius destaquen:

  • Reactivar el paisatge agrícola tradicional
  • Diversificar l’oferta turística de Cullera
  • Crear noves oportunitats de desenvolupament per a la comunitat local

Tot això amb una visió holística centrada en la qualitat de vida, l’experiència del visitant i la gestió eficient dels recursos.

Distribució i allotjament

El complex comptarà amb dues zones diferenciades:

  • Zona “Horta”: 137 barraques bioclimàtiques de 45 m² inspirades en l’arquitectura tradicional de l’horta valenciana, integrades en espais comuns amb horta productiva, jardins, senders i àrees recreatives.
  • Zona “Mar”: 17 barraques bioclimàtiques tipus residence de 65 m², amb zones d’aigua, spa i piscines en les àrees comunes.

Totes les unitats comptaran amb terrasses o porxos per gaudir del paisatge, amb una capacitat total per a 528 persones i una inversió aproximada de 24 milions d’euros.

Serveis i activitats

El projecte inclou:

  • Zona comercial amb venda de productes locals i de quilòmetre zero, artesania i souvenirs
  • Zona wellness amb tractaments naturals, piscina indoor natural, hidroteràpia, sauna i sala polivalent per a ioga, meditació o pilates
  • Zona polivalent d’oci esportiu amb espais per a voleibol, bàdminton, tennis, pàdel, entrenament funcional i cal·listènia
  • Zona infantil integrada en l’entorn natural, amb àrees de jocs, espais per a jocs de taula i ludoteca

Pel que fa a la restauració, inclourà:

  • Restaurant principal amb gastronomia valenciana innovadora i de temporada
  • Zona de degustació de productes de proximitat i tallers gastronòmics
  • Mercat agrícola per a venda directa de productes locals i activitats d’“horta a la taula”

El projecte comptarà amb una gran zona d’aigua, amb llacuna natural, platja natural, zones de bany recreatiu, jocs aquàtics, hamaques i espais de descans.

El disseny paisatgístic incorporarà xicotets aiguamolls per fomentar la biodiversitat, zones de passeig i activitats d’educació ambiental, conservació d’ecosistemes i sensibilització sobre el canvi climàtic.

