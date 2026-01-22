Cullera presenta un nou projecte hoteler alineat amb el turisme del futur: un glamping sostenible i integrat en el territori

El projecte, promogut per Cullera Resorts SL, s’ubicarà al Marenyet i estarà conformat per barraques bioclimàtiques integrades en un paisatge agrícola i marítim
ECO.Hotel Glamping tindrà capacitat per a 528 persones i una inversió aproximada de 24 milions d’euros
Cullera farà un pas endavant en la diversificació i modernització de la seua oferta turística amb el desenvolupament d’un nou establiment hoteler basat en la sostenibilitat, la integració paisatgística i les experiències autèntiques en contacte amb la naturalesa.
Es tracta de l’ECO.Hotel Glamping, un projecte innovador presentat a FITUR, que neix amb la voluntat de restaurar el paisatge agrícola en desús i generar un impacte positiu a nivell econòmic, social i ambiental.
El projecte, promogut per Cullera Resorts SL, s’ubicarà al Marenyet, a la zona sud de la desembocadura del riu Xúquer, i es concep com un hotel de 4 estrelles format per unitats d’allotjament singulars tipus villas, a més d’un ampli programa de serveis turístics i recreatius.
L’ECO.Hotel Glamping respon a les tendències actuals del turisme, que aposten per la reconnexió amb la naturalesa, el benestar, la sostenibilitat i el turisme regeneratiu. Entre els seus principals objectius destaquen:
- Reactivar el paisatge agrícola tradicional
- Diversificar l’oferta turística de Cullera
- Crear noves oportunitats de desenvolupament per a la comunitat local
Tot això amb una visió holística centrada en la qualitat de vida, l’experiència del visitant i la gestió eficient dels recursos.
Distribució i allotjament
El complex comptarà amb dues zones diferenciades:
- Zona “Horta”: 137 barraques bioclimàtiques de 45 m² inspirades en l’arquitectura tradicional de l’horta valenciana, integrades en espais comuns amb horta productiva, jardins, senders i àrees recreatives.
- Zona “Mar”: 17 barraques bioclimàtiques tipus residence de 65 m², amb zones d’aigua, spa i piscines en les àrees comunes.
Totes les unitats comptaran amb terrasses o porxos per gaudir del paisatge, amb una capacitat total per a 528 persones i una inversió aproximada de 24 milions d’euros.
Serveis i activitats
El projecte inclou:
- Zona comercial amb venda de productes locals i de quilòmetre zero, artesania i souvenirs
- Zona wellness amb tractaments naturals, piscina indoor natural, hidroteràpia, sauna i sala polivalent per a ioga, meditació o pilates
- Zona polivalent d’oci esportiu amb espais per a voleibol, bàdminton, tennis, pàdel, entrenament funcional i cal·listènia
- Zona infantil integrada en l’entorn natural, amb àrees de jocs, espais per a jocs de taula i ludoteca
Pel que fa a la restauració, inclourà:
- Restaurant principal amb gastronomia valenciana innovadora i de temporada
- Zona de degustació de productes de proximitat i tallers gastronòmics
- Mercat agrícola per a venda directa de productes locals i activitats d’“horta a la taula”
El projecte comptarà amb una gran zona d’aigua, amb llacuna natural, platja natural, zones de bany recreatiu, jocs aquàtics, hamaques i espais de descans.
El disseny paisatgístic incorporarà xicotets aiguamolls per fomentar la biodiversitat, zones de passeig i activitats d’educació ambiental, conservació d’ecosistemes i sensibilització sobre el canvi climàtic.