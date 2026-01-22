Detinguts els responsables de l’homicidi de Benifaió

La Guàrdia Civil deté tres persones implicades en l’homicidi i incendi d’una vivenda a Benifaió
Els arrestats, de 21 i 23 anys, s’enfronten a delictes d’homicidi, incendi i amenaces
La Guàrdia Civil ha detingut tres persones a Alginet i València per la seua implicació en els fets ocorreguts el passat 18 d’agost de 2025, que van acabar amb el incendi d’una vivenda i la mort d’un home.
Segons les investigacions, l’incident es va iniciar amb una gran explosió que va alertar els veïns, que van observar com un dels habitants sortia corrent del portal amb greus cremades i relatava que tres encaputxats havien matat el seu pare per un deute.
Durant la recerca, els agents van dur a terme declaracions de persones del cercle de la víctima, anàlisi d’imatges de seguretat i estudis telefònics, concloent que el crim va ser comès per dues persones properes a la víctima i que el fill del difunt va provocar l’incendi.
El passat 20 de gener, el Grupo de Homicidios va executar les detencions dels tres implicats a Alginet i València. Els detinguts, amb nacionalitat espanyola, tenen 21 i 23 anys. Se’ls imputen delictes d’homicidi, contra la salut pública, incendi, amenaces i lesions.
La investigació ha estat liderada pels agents del Grupo de Homicidios i Persones Desaparegudes de la UOPJ de la Comandància de València, i les diligències han estat remeses al Jutjat de Primera Instància i Instrucció nº 2 de Carlet.