El 7 de febrer arriba a Alzira la tradicional carrera solidària de Manos Unides

Alzira torna a mostrar el seu compromís solidari amb la XVI Carrera de Manos Unides i el tradicional Sopar de la Fam
L’esdeveniment esportiu i benèfic recaptarà fons per a un projecte de suport a xiquetes amb discapacitat a l’Índia
Este any se celebra la 67a Campanya Nacional de Manos Unides, una iniciativa que lluita contra la fam i la pobresa, treballant per la dignitat de les persones i donant suport a projectes integrals als països del Sud.
En este marc, esta setmana el regidor d’Esports, Vicent de la Concepción, s’ha reunit amb Ana Comes, delegada comarcal de Manos Unides, i amb el president del Club d’Atletisme La Rabosa, Facundo Botija, per a coordinar la celebració d’esta activitat solidària a la ciutat d’Alzira.
El regidor d’Esports ha manifestat la voluntat de l’Ajuntament de continuar donant suport a esta iniciativa, i ha destacat que:
“Alzira demostra que és una ciutat solidària, amable i inclusiva, i des de la Regidoria d’Esports volem animar tota la ciutadania a participar un any més en esta cursa”.
XVI Carrera Solidària de Manos Unides
- Data: dissabte 7 de febrer
- Hora: 11.30 h
- Eixida: Plaça Major
- Recorreguts: 5K i 2K
- Preu: 6 € (5K) i 3 € (2K)
- Inscripcions anticipades: plataforma www.runatica.com
XXX Sopar de la Fam – Dia del Dejuni Voluntari
Com és habitual, la cursa solidària es completarà amb el tradicional Sopar de la Fam:
- Data: divendres 6 de febrer
- Hora: 21.30 h
- Lloc: Sala Rex Natura
- Donatiu: 10 €
Des de la Delegació de Manos Unides d’Alzira s’ha informat que enguany tota la recaptació es destinarà a un projecte a l’Índia, titulat “Promoció dels drets de xiquetes amb discapacitat a Mayurbhanj”, adreçat a 122 xiquetes i adolescents d’entre 4 i 15 anys, de les quals